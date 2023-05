18 mai – Ziua internațională a muzeelor. Află care sunt denumirile și adresele a 27 de muzee din orașul Chișinău

18:00

Ziua internațională împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei, abreviată IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia) este sărbătorită în fiecare an pe 17 mai și are ca scop aducerea în atenție a abuzurilor asupra comunității LGBTQ+, a încălcărilor drepturilor LGBTQ+, dar și stimularea interesului în activități de promovare a drepturilor LGBTQ+ pe întreg mapamondul. Сообщение De Ziua Internațională Împotriva Homofobiei, steagul curcubeu a fost afișat pe clădirea Delegației UE появились сначала на #diez.