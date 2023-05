Gripa aviară face ravagii la Moscova! Mai multe cartiere ale Capitalei ruse intră în carantină

11:30

Autoritățile americane le-au interzis piloților ucraineni să fie antrenați în Europa pe avioanele de luptă F-16, fabricate de corporația militaro-industrială americană Lockheed Martin. Un oficial de rang înalt din Ucraina a declarat acest lucru pentru publicația The New York Times, sub condiția anonimatului. Marți, 16 mai, șefii de guvern din Marea Britanie și Țările de