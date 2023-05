FOTO Donație de peste $370 mii pentru Institutul Oncologic: instituția a primit un aparat performant și preparate

16:00

În fiecare an, pe 17 mai, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva hipertensiunii arteriale – boală cronică care se manifestă prin creșterea constantă a tensiunii arteriale peste valoarea de 140/90 mmHg. Sub supravegherea medicilor, la sfârșitul anului 2022, în Republica Moldova erau 593 541 de persoane cu hipertensiune arterială. Potrivit Ministerului Sănătății, în lipsa […]