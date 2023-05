Germania promovează educația financiară în rândul tinerilor din Moldova

12:20

Poliția prezintă mai multe hărți cu rute alternative de deplasare în sectoarele capitalei în contextul simulării generale pentru Summitul Comunității Politice Europene. Simularea va avea loc duminică între orele 09.00 și 14.00, transmite IPN. Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE) precizează că duminică, pentru o perioadă de 5 ore,...