Ar fi comandat omorul unui medic, care i-a fost partener de afaceri pentru 10.000 de euro. Un medic și fost luptător afganez, reținuți

18:10

La #ROOFOFFLINE: MAD about AD veți cunoaște mulți oameni faini din industria publicității, care reușesc să producă campanii și creații de referință nu doar pe piețele locale, dar și pe cele internaționale. Unul din ei este Constantin Șarcov de la Agenția Piko, care va veni pe acoperișul nostru cu “The Smallest Stand in the World”, un concept „plin de magie” elaborat pentru brandul polonez College of Wizardy!