Agrează sau nu sectorul bancar noul program guvernamental  pentru susținerea antreprenorilor „373”

Turcii și aleg duminică președintele pentru următorii cinci ani. Principalii rivali în cursa electorală sunt președintele în funcție Recep Tayyip Erdogan (AKP, 70 de ani) și candidatul opoziției unite, Kemal Kilicddaroglu (CHP, 75 de ani). Alegerile sunt de cotitură nu numai pentru viitorul Turciei, ci și pentru întreaga UE, mai ales prin prisma în care ... LIVE TEXT: Turcii se îndreaptă spre turul doi – Rezultate după numărarea a 71,91% din voturi: Erdogan – 50,97%, Kilicdaroglu – 43,22%, conform agenției de stat Anadolu – Opoziția dă alte rezultate