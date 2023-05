Vitalie Murtazin din Nisporeni: Laureat al Festivalului-Concurs Internațional de Muzică Ușoară „Ecoul de la Baștină”, Ediția a XIII-a

22:30

39 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane de Limba și literatura română (limba de instruire), desfășurată la Chișinău în perioada 05-07 mai 2023. Printre aceștia se regăsește și Ionel Otilia, eleva clasei a XI-a „D”, din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din orașul Nisporeni. Eleva... The post O elevă de la liceul „Boris Cazacu” din Nisporeni a luat locul III la Olimpiada Republicană de Limba și literatura română appeared first on ALBASAT.