Noile prețuri la carburanți, publicate de ANRE. Cât vor costa mâine un litru de benzină și motorină...

Un broker vamal, învinuit de corupere activă, a fost condamnat la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de un an în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 75 de mii de lei, executarea pedepsei fiind suspendată condiționat pentru o perioadă de probațiune de 1 an. Sentința a fost pronunțată la 11 mai de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procurorilor, cauza penală a fost pornită în noiembrie 2022, de către Centrul Național Anticorupție în baza unui denunț....