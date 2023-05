Soarta Partidului ȘOR // Ședința Curții Constituționale, amânată pentru 12 iunie

11:00

Un vis pe care-l am de când eram mică și învățam „Luceafărul” la flacăra lumânării, atunci când în sat se stingea lumina seară de seară. Un vis pe care-l am de când învățam la liceu peste Prut, iar România se alătura blocului comunitar - în 2007. Atunci am fost martorul schimbărilor remarcabile prin care trecea societatea românească și a progresului resimțit în viețile cetățenilor. E un vis pe care îl aveam când eram studentă și am ieșit pe 7 Aprilie 2009 la protest în inima capitalei. Zile într...