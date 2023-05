Alegeri in Turcia. Erdogan se asteapta la o „victorie istorica” in turul doi: „Oamenii au confirmat ca au incredere in noi”

Alegeri in Turcia. Erdogan se asteapta la o „victorie istorica” in turul doi: „Oamenii au confirmat ca au incredere in noi”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md