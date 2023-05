LIVE Câteva sute de persoane s-au adunat la sediul Adunării Populare a Găgăuziei

08:10

Premierul Dorin Recean informează că taxa de 9 euro per pasager de la Aeroportul Internațional Chișinău va fi redusă, iar ulterior ar putea fi scoasă. El nu a precizat când va fi revizuită taxa, dar promite ca până în luna iulie să fie soluționată problema crizei de curse avia spre Chișinău. Potrivit prim-ministrului, un proiect […]