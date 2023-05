Coboară sau nu tarifele la gaz – Ministrul Parlicov spune în ce constă problema

20:10

Consiliul Superior al Procurorilor ar putea să aibă doar 10 membri. Potrivit unui proiect votat de Parlament în prima lectură, din CSP urmează să fie excluși președintele Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiției și Avocatul poporului, doar că aceștea vor activa o perioada până când noul CSM, ales după pre-vetting, va fi unul deliberativ. Totodată, ... Ce se întâmplă cu componența CSP-lui după votul din Parlament The post Ce se întâmplă cu componența CSP-lui după votul din Parlament appeared first on Politik.