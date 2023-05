Ședință nocturnă în Găgăuzia: Adunarea Populară anunță că se întrunește de urgență pentru a lua „decizii speciale”

18:10

Aplicația mobilă oferă părinților și îngrijitorilor sfaturi de la experți cu privire la sănătatea, educația și bunăstarea copiilor 15 mai 2023, Chișinău — UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, lansează Bebbo — o aplicație mobilă gratuită, care vine în ajutorul părinților și îngrijitorilor copiilor de până la șase ani. Aplicația Bebbo a fost dezvoltată de Biroul Regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală cu scopul de a oferi părinților sfaturi […] The post UNICEF împreună cu partenerii lansează Bebbo – prima aplicație din Moldova dedicată părinților appeared first on NewsMaker.