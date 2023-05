Ialoveni: un adolescent a fost găsit împușcat în cap de către mama sa

16:40

Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” a declarat pe 15 mai că s-au intensificat cazurile de escrocherie efectuate prin intermediul aplicației Whatsapp. Potrivit întreprinderii, la ilegalitate sunt utilizate anunțurile oamenilor plasate pe site-uri de comercializare a bunurilor. Aceștia sunt îndemnați de escroci să apeleze la serviciul de curierat al întreprinderii și să completeze un formular pe […] The post FOTO Cetățenii care vând bunuri pe online, în atenția escrocilor. Poșta Moldovei: Îi îndeamnă să apeleze la un serviciu de curierat appeared first on NewsMaker.