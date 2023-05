Se caută doi membri noi pentru CSM! Mesajul publicat de reprezentanții instituției

14:00

Republica Moldova nu va reveni „pe orbita Moscovei", este încrezătoare Maia Sandu. Conform președintei, acțiunile hibride de care este învinuită Rusia au loc pentru a ne face să ne revizuim viziunile, fapt care nu se va întâmpla. Declarațiile Maie Sandu a apărut pe 10 mai, într-un editorial al publicației The Economist. Șefa statului a vorbit […]