Raport Amnesty: Pedeapsa cu moartea a atins, în 2022, cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani

13:50

Autoritățile Republicii Moldova au anunțat că mai multe unități de tehnică militară vor fi văzute pe drumurile naționale. Acestea se vor deplasa spre centrele de instruire ale Armatei Naționale și, ulterior, la locurile de dislocare permanentă. Acțiunea este parte a exercițiilor anuale ordinare cu participarea rezerviștilor Forțelor Armate. „Nu are tangență cu situația de securitate […] The post Vehicule militare, până la sfârșitul lunii mai, pe traseele din țară. Precizarea autorităților appeared first on NewsMaker.