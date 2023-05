Expoziția tematică despre vestimentația din secolul al XX-lea la Muzeul Național de Istorie a Moldovei

15:30

Prestigioasa revistă științifică internațională cu Acces Deschis „Biosensors" a publicat în ediția sa specială „Recent Advances in Nanomaterial-Enhanced Gas Sensing" lucrarea „Two-in-One Sensor Based on PV4D4-Coated TiO2 Films for Food Spoilage Detection and as a Breath Marker for Several Diseases" („Senzor doi-în-unul bazat pe pelicule TiO2 acoperite cu PV4D4 pentru detectarea deteriorării alimentelor și ca marker de respirație pentru mai multe boli") semnată de tinerii cercetători DMIB-FCIM-UTM asist. univ., cercetător științific stagiar Mihai BRÎNZĂ și dr. Nicolai ABABII.