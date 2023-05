DETALII despre deplasarea lui Dorin Recean la București: Mai pleacă Igor Grosu, doi miniștri și doi experți

08:40

Un profesor universitar din Florida a bătut recordul mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută sub apă și nu are de gând să renunțe la stilul de viață subacvatic prea curând, scrie CBS News. Jospeh Dituri plănuiește să rămână sub apă cel puțin 100 de zile cu scopul de a studia cum corpul uman funcționează […] Articolul FOTO A bătut recordul pentru cele mai multe zile trăite sub apă. Un bărbat vrea să încetinească procesul de îmbătrânire apare prima dată în Realitatea.md.