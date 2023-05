Vremea se va mai încălzi, prognozează meteorologii

10:40

Alb, roșu sau rose – vinurile noastre au fost apreciate în cadrul celei de-a nouăsprezecea ediție a Vernisajului Vinului, care s-a desfășurat la Palatul Republicii. Evenimentul promovează an de an producătorii autohtoni, dar și consumul moderat și responsabil de vinuri. Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare: ”Este a nouăsprezecea ediție și consider că este o […]