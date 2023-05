Primul pas către liberalizarea transportului aerian între SUA și Moldova. Acordul pe care îl va semna Chișinăul

12:40

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) condamnă declarația președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu privire la demararea procedurii de retragere a Republicii Moldova din Adunarea Interparlamentară a CSI. Socialiștii susțin, într-un comunicat emis, că Moldova „nu va supraviețui fără CSI”. Potrivit lor, decizia de retragere sau neretragere a Moldovei din Adunare trebuie luată doar de popor. […] The post Socialiștii, deciși să „lupte” pentru ca Moldova să-și păstreze statutul de membru al CSI: „Vrem referendum!” appeared first on NewsMaker.