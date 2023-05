Corupție la nivel înalt la Kiev – Președintele Curții Supreme din Ucraina, reținut pentru o mită de 3 milioane de dolari

22:10

Procuratura Anticorupție (PA) a atacat la Curtea de Apel decizia Judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani prin care ex-primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, a obținut câștig de cauză în dosarul intitulat generic „Parcările cu plată". Declarația a fost făcută de către fostul edil al capitalei în cadrul emisiunii „Puterea a Patra" de la N4. Potrivit lui ... Invitat la președinție pentru discuții despre cauza europeană, Dorin Chirtoacă nu scăpă de dosarul „parcărilor cu plată".