Recean, după ce candidata lui Șor a câștigat alegerile din Găgăuzia: „Nu voi tolera în Guvern o altă agendă decât a cetățenilor”

09:10

Președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că a luat decizia a iniția procedura de retragere a Republicii Moldova din Adunarea interparlamentară a CSI. Declarația a fost făcută pe 15 mai. „În calitate de președinte al Parlamentului, anunț că am luat decizia de a iniția procedura de retragere a Republicii Moldova din Adunarea interparlamentară a CSI”, […] The post Grosu: R. Moldova se retrage din Adunarea interparlamentară a CSI appeared first on NewsMaker.