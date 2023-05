Autoritățile au tras linie după sezonul de încălzire: Ce nereguli au depistat și cu ce promisiuni vin

08:30

Recep Erdogan este la doar o jumătate de procent de un nou mandat de președinte. După numărarea a 98,48% din voturi, el are 49,34% din opțiuni, conform rezultatelor anunțate de comisia electorală. Marea speranță a opoziției turce, Kemal Kilicdaroglu, a primit 45% din voturi, deși în ultimele sondaje era dat ca învingător din primul tur, […] The post Alegeri în Turcia: peste 98% din voturi au fost numărate. Erdogan și Kilicdaroglu se vor lupta în turul 2? appeared first on NewsMaker.