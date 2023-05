BNM: Prognoza inflației pentru acest an a scăzut de la 13,3% la 6,5%

12:10

Prețurile la apartamente în mun. Chișinău timp de jumătate de an au stagnat la nivelul de 745 Euro/m2, iar în primul trimestru din 2023 au înregistrat o creștere de cel puțin 2,3% ajungând la 766 Euro/m2 de locuință. Aceste constatări au fost făcute de expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit lui Ioniță, de fapt nu are loc […]