CUB: Nimic nu se schimbă spre bine – Există foarte mari carențe la calitatea guvernării, iar cetățenii plâng de nefericire  

22:20

În această seară, are loc prima semifinală Eurovision, în care evoluează și reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni. Piesa "Soarele și Luna" va răsuna a zecea la număr pe scena din orașul britanic Liverpool. Pentru a obține un loc în finala de pe 13 mai, Pasha Parfeni va putea fi votat exclusiv prin televoting, cu indicativul ... LIVE: Prima semifinală la Eurovision 2023 – Piesa "Soarele și Luna" va răsuna a zecea la număr pe scena din Liverpool – Baftă, Pasha Parfeni !