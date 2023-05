„Soarele și Luna”, de Pasha Parfeni – în topul celor mai virale piese de pe Spotify

12:10

Eugeniu Nichiforciuc, fostul deputat al Partidului Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, a anunțat pe 13 mai că cinci primari din raionul Florești s-au alăturat partidului nou-fondat – Mișcarea „Respect Moldova”. Potrivit lui Nichiforciuc, este vorba despre Mihai Bulat primar or. Ghindești, Gheorghe Falcă, primar al comunei Ghindești, Iurie Cheleș, primar s .Cernița, Oleg Podborschi, primar com. […] The post Nichiforciuc își crește echipa. Ex-deputatul PDM susține că cinci primari din Florești s-au alăturat partidului său appeared first on NewsMaker.