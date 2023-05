O delegație NATO în frunte cu un amiral olandez, așteptată la Chișinău. Programul vizitei

09:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit în Germania pentru prima dată de la invazia militară pe scară largă lansată de Rusia anul trecut, informează duminică dpa și Agerpres. „Deja la Berlin”, a scris preşedintele Zelensk pe Twitter duminică devreme. „Arme. Pachet puternic. Apărare aeriană. Reconstrucţie. UE. NATO. Securitate”. Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023 După săptămâni...