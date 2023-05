Expert: Republica Moldova va trebui să renunțe la statutul de membru al CSI

08:00

Turcia va avea al doilea tur de scrutin la 28 mai, indică datele după procesarea a 98,67 la sută din voturi. Erdogan a scăzut sub 50 la sută din voturi (49,35 la sută), iar Kilicdaroglu are 45,00 la sută, în timp ce Sinan Ogan are 5,22 la sută din voturi și ar putea înclina balanța în al doilea tur de scrutin. El este un ultranaționalist care a făcut parte din partidul MHP, aliat cu partidul lui Erdogan în Parlament, transmite News.ro.