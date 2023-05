Eroismul veteranilor de război din Nisporeni recunoscut prin întâlnirea cu Prim-ministrul Dorin Recean

11:40

Ziua Europei va fi marcată la Nisporeni în acest an printr-un concert susținut de artiștii Casei Naționale din raion. Evenimentul se va desfășura marți, 9 mai 2023, începând cu ora 17:00, în parcul central „La Moară" din orașul Nisporeni. Nisporenenii și oaspeții se vor putea bucura de muzică live, iar...