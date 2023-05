Horoscop 15 mai – o zi a speranţei

09:10

NEXTA Fostul Prim-ministru, Ion Chicu, pune o serie de întrebări actualului premier, Dorin Recean și îl roagă să nu ia întrebările ca "niorlăit"… "Lucrăm ca în câteva luni să putem reduce tariful la gaz"… Dle Recean, în ce constă acest "lucru"? La ce vă trebuie încă "câteva luni", dacă deja de luni bune gazul pe piețe […]