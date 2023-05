„Am muncit din greu pentru rezultatul final”. Guțul, despre alegerile din Găgăuzia 

11:40

Pe 13 mai la Muzeul de Istoriei Chișinău se va desfășura Noaptea Muzeelor. În acest context, Primăria capitalei a informat că pe parcursul zilei, între orele 12:00 – 22:30, în incinta instituției, dar și la Sala Panoramică vor fi organizate un șir de evenimente cultural-artistice tematice precum: târg eco art, proiecție de filme documentare, expoziții […] The post Noaptea Muzeelor în Chișinău: Programul evenimentului appeared first on NewsMaker.