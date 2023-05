Dumitru Prunariu, primul şi singurul român, care a cucerit spaţiul cosmic, era 14 mai 1981 // INTERVIU

07:40

In Sfanta si Marea Sambata praznuim ingroparea Mantuitorului si pogorarea Sa la iad. Sambata Mare este o taina, pentru ca desi sambata inseamna odihna, ea este totusi o lucrare. Apostolul Petru spune ca S-a pogorat la iad si „a propovaduit si duhurilor tinute in inchisoare” (I Petru 3: 19). Deci, in rastimpul dintre moarte si […] detalii...