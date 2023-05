Victor Parlicov: Statul ar putea să ofere gospodăriilor vulnerabile vaucere energetice

13:30

Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid pentru al doilea an consecutiv, duminică, după ce l-a învins în finală pe germanul Jan-Lennard Struff (65 ATP), cu 6-4, 3-6, 6-3. Alcaraz, care a împlinit săptămâna trecută 20 de ani, şi-a trecut în palmares al zecelea său titlu şi al ... Carlos Alcaraz, învingător la Madrid Open – Al zecelea titlu pentru iberic şi al patrulea de categoria Masters 1.000.