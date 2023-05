FOTO Grav accident rutier între localitățile Băcioi și Răzeni: Trei persoane au decedat, iar alte trei au ajuns la spital în stare gravă

09:30

Interpretul Oleg Spînu, originar din Republica Moldova, a obținut locul 3 la concursul „Românii au Talent”. În marea finală, care s-a desfășurat pe 12 mai, adolescentul de 15 ani a impresionat jurații cu piesa „I Wanna be like you”. Membrii juiului au avut doar cuvinte de laudă pentru interpretarea lui Oleg Spînu și l-au aplaudat […] The post VIDEO Moldoveanul Oleg Spânu a obținut locul 3 la România are talent. Cine a câștigat €120 mii? appeared first on NewsMaker.