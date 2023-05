Avionul Chișinău – Bruxelles, reținut jumătate de oră la sol din cauza simulărilor pentru Summitul din 1 iunie

19:20

Eforturile Federației Ruse de a destabiliza situația în Republica Moldova vor eșua, dă asigurări președinta țării, Maia Sandu. Șefa statului susține că țara noastră este capabilă să facă față atacurilor la care este supusă, grație sprijinului partenerilor externi, precum și a hotărârii de care au dat dovadă moldovenii – de a sta ferm în fața […] The post Președinta Maia Sandu dă asigurări: „Eforturile Rusiei de a destabiliza Moldova vor eșua” appeared first on NewsMaker.