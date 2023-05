LIVE TEXT: Găgăuzii își aleg guvernatorul regiunii – Sunt așteptați la vot peste 90 de mii de alegători

11:20

SIS anunță că va desecretiza peste 2000 de dosare despre crimele comise în perioada Uniunii Sovietice. Documentele vor fi transmise către Arhiva Națională. "Acordul prevede transmiterea etapizată a documentelor de arhivă care fac parte din Fondurile Serviciului, în special, cele cu referire la represiunile politice din perioada sovietică, precum și, în premieră, a dosarelor privind ...