VIDEO // Eurovision 2023 // Reprezentanta Suediei, Loreen, cu piesa „Tatoo” a câștigat concursul. Pasha Parfeni s-a plasat pe locul 18

Două aeronave ruseşti - un elicopter şi un avion - s-au prăbuşit sâmbătă în incidente separate, în regiunea Briansk din Rusia, în apropierea cu Ucraina, transmite Digi24.ro. I love Bryansk air defense ️ • Most likely, Russians shot down their own Mi-8 military helicopter with an anti-aircraft missile.Propagandists, meanwhile, claim that the helicopter crashed allegedly due to an engine fire. pic.twitter.com/UZY18HB8nz — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2023 Primul aparat de zbor, un elicopter de trans...