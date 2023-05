Prestația lui Pasha Parfeni în finala Eurovision; La final a strigat: Moldova is Europe!

08:50

Avans uşor pentru economia britanică în primul trimestru din acest an; Încă este sub nivelul de la finalul lui 2019 Economia britanică a înregistrat o creştere uşoară în primul trimestru din 2023, arată datele publicate vineri de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), în pofida unui declin neaşteptat de 0,3% în martie. În primele trei luni din 2023, PIB-ul Regatului Unit a crescut cu 0,1%, comparativ cu precedentele trei luni (când se înregistrase un avans similar), şi în linie cu previziunile an...