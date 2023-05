Cum au reacționat internauții de pe Twitter la prestația Moldovei din marea finală Eurovision 2023

10:15

Echipa de autori formată din conf.dr. Rodica Siminiuc, Directoare Școala Doctorală și Dinu Țurcanu, prorector, a reușit să-și îmbine eforturile în subiectele unei probleme specifice de cercetare în domeniul securității alimentare – strategiile tehnologice aplicate în proiectarea produselor de panificaţie fără gluten. Astfel, urmare a recenzării, lucrarea științifică de sinteză, cu un volum de 18 pagini, „Technological approaches applied in the design of gluten-free bakery products" a fost acceptată spre publicare în revista de specialitate Czech Journal of Food Sciences cu factor de impact 1.3, CiteScore 2.1.