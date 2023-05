VIDEO „Cum știm că sunt oamenii noștri?” Poliția publică interceptările discuțiilor în dosarul privind coruperea alegătorilor din Găgăuzia de către Șor

14:30

Dosarul „Hotelul Național" este o rușine pentru tot sectorul justiției, susține șeful Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu. Oficialul declară că cauza ar fi tratată superficial de Procuratura Anticorupție (PA) și procuratura Generală (PG) și își cheamă colegii la conlucrare. Potrivit lui, cauza penală trebuie revizuită cu celeritate și dusă până la capăt. „Eu personal consider […]