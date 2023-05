Procurorul general interimar și fostul președinte al CRJM, printre candidații la funcția de judecător la CSJ

11:10

Jurnalistul Dan Negru a criticat prestația României pe scena Eurovisionului, după ce cântărețul Theodor Andrei, nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Jurnalistul a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook. „Anul trecut Moldova a dus in prime-time televiziunilor europene, la Eurovision, o melodie unionistă „Trenulețul Chișinău-București” cântată in română. Noi am țopăit in […] Acest articol Dan Negru după ce România nu s-a clificat în finala Eurovision 2023. „Mi-e rușine că al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.