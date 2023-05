VIDEO „O lume întreagă va vedea – stăpân în țara noastră este poporul”. Maia Sandu invită moldovenii să participe la Adunarea din 21 mai

13:40

Mai multe redacții de presă, printre care The Times și BBC au anunțat pe 12 mai că organizatorii „Eurovision" nu i-au permis președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski să țină un discurs în cadrul finalei din 13 mai. Administrația prezidențială de la Kiev a publicat o declarație în care neagă faptul că liderul ucrainean ar fi cerut