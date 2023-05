VIDEO Surpriză pentru Pasha Parfeni la Liverpool, înainte de marea finală Eurovision

12:20

Un procuror în Procuratura sect. Rîşcani din mun. Chişinău și un intermediar au fost deferiți justiției pentru acte de corupție – corupere pasivă și respectiv trafic te influență. Potrivit materialelor din dosar, acesta a primit 4000 euro pentru de la o persoană acuzată de escrocherie, urmând să îl ajute să iasă de sub urmărire penală