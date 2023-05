Ne „așezăm” pe lângă Israel pentru a-l primi pe Șor? Moldova ajută la extrădarea unui străin, condamnat în Țara Sfântă

21:30

Primarul Capitalei, Ion Ceban, care se află într-o vizită de lucru în SUA, anunță că a avut o întrevedere cu comisarul pentru relații internaționale, Edward Mermelstein, șeful cabinetului primarului de New York, Joel Eisdorfer și membrii cabinetului edilului. ”Am discutat despre Chișinău și proiectele pe care le realizăm. Am convenit să inițiem un Acord de colaborare pentru realizarea […] Articolul Ion Ceban, la News York: Am discutat despre Chișinău și proiectele pe care le realizăm apare prima dată în Realitatea.md.