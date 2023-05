Împrumuta telefoanele trecătorilor pentru a efectua apeluri și nu le restituia. Un bărbat condamnat la 8 ani de închisoare

10:50

Curioși, entuziasmați și dornici să descopere cât mai multe despre lumea bankingului, un grup de copii — clienți ai Moldindconbank, au participat la o lecție de educație financiară. Totodată, ei au fost premiați în cadrul primei etape a promoției «GO TEENS — Primul card și primii tăi bani de buzunar!», organizată de Moldindconbank și Mastercard până la 31 mai 2023. 50 de rucsacuri și un laptop performant au fost acordate câștigătorilor, deținători ai cardului Mastercard GO. Acest produs bancar a fost conceput special […]