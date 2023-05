Autoritățile elene intenționează să deschidă în R. Moldova un birou al Ambasadei Greciei

19:50

Noi imagini surpinse din dronă cu orașul ras de pe fața pământului de ruși, în estul Ucrainei. În Mariinka, unde înaintea războiului trăiau peste 10.000 de oameni, toate clădirile sunt acum doar un morman de moloz, transmite Digi24. Imagni surprinse din dronă arată un peisaj post-apocaliptic: străzi goale și clădiri bombardate. This is what Marinka looks like from a drone • Footage: Konstantin and Vlada Liberov. pic.twitter.com/OAbarbdIPE — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2023 „În afară de soldați, Ma...