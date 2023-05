Adunarea președintei e de vină? Rapperul rus Morgenshtern anunță că nu va mai cânta la Chișinău

08:00

Pe 11 mai, la Liverpool, a avut loc cea de-a doua semifinală Eurovision 2023. Zece țări s-au calificat în finala concursului, România nu este printre acestea. Totodată a fost anunțată ordinea evoluției țărilor în finala Eurovision. Cele 10 țări calificate în finala Eurovision 2023, în urma prestațiilor din cea de-a doua semifinală: Albania Cipru Estonia […] The post FOTO Țările care s-au calificat în finala Eurovision. Se cunoaște sub ce număr va urca pe scenă Pasha Parfeni appeared first on NewsMaker.