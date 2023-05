Un sondaj susține că regiunea Orhei are o pondere înaltă a celor care sunt contra organizării Adunării Naționale Moldova Europeană

Compania de sondaje IData- Date Inteligente a prezentat azi un sondaj care spune că în regiunea, se înregistrează una din cele mai înalte ponderi a celor care se pronunță contra organizării Adunării Naționale Moldova Europeană, programat pentru 21 mai.Același sondaj susține că în regiunea Orhei într-o măsură mai mare se consideră că lucrurile în țară ...The post Un sondaj susține că regiunea Orhei are o pondere înaltă a celor care sunt contra organizării Adunării Naționale Moldova Europeană first appeared on Radio Orhei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Orhei