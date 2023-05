Suma maximă pe care o pot percepe APL-urile la emiterea actelor pentru lucrări de construcție, exclusă

16:00

Parfeni: „Moldova are voce! Să arătăm sâmbătă unitatea noastră”; Ordinea în care vor evolua țările în finala Eurovision 2023 Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023, Pasha Parfeni, va evolua al 18-lea în marea finală a concursului, care va avea loc pe 13 mai, la Liverpool. În ajun de marea finală, Pasha Parfeni vine cu un mesaj: „Moldova are voce! Iar 21 mai pentru Moldova începe pe 13 mai! Hai să arătăm sâmbăta aceasta toată unitatea noastră. Voi evolua sub NR 18 la fi...