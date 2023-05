Un procuror, trimis pe banca acuzaților pentru acte de corupție. Împreună cu un complice, a pretins de la un cetățean 12 mii de euro

11:50

Judecătorii Curții Constituționale au respins cererea avocaților Partidului ȘOR privind sistarea ședinței, în care este verificată constituționalitatea formațiunii. În acest sens, ședința continuă, iar la tribună a ieșit deputata Marina Tauber, care are mandat de arest la domiciliu. Ea a menționat că, pentru a prezenta poziția partidului pe care îl reprezintă, a obținut permisiunea de a părăsi domiciliul. Discursul deputatei are loc pe fundalul unor proteste, care se desfășoară în fața Curții Co...